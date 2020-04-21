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HAK-İŞ'ten 23 Nisan Çağrısı "23 Nisan’ı Evlerimizden de Olsa Coşkulu Bir Şekilde Kutlayacağız"

İHA

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, kentte 23 Nisan akşamı konfederasyona bağlı sendikaların bütün üyelerini evlerinin balkonlarında, saat 21.00 itibarıyla İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

HAK-İŞ'ten 23 Nisan Çağrısı "23 Nisan’ı Evlerimizden de Olsa Coşkulu Bir Şekilde Kutlayacağız"

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, kentte 23 Nisan akşamı konfederasyona bağlı sendikaların bütün üyelerini evlerinin balkonlarında, saat 21.00 itibarıyla İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.
HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "23 Nisan Ulusal Egemenlik gününün ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlanmasını, çocuklarımıza küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci kazandırma açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ile mümkün olacaktır. Bunu sağlamak için Konfederasyonumuz Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında bütün gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
"Konfederasyonumuz TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un çağrısını desteklemektedir" diyen Gökhan Demircioğlu; "Milli mücadelenin 100. Yılına yaraşır görkemli bir şekilde planlanan kutlamalar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ertelenmiştir. Ancak TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’un 23 Nisan günü saat 21.00’de vatandaşların balkonlarını kutlama alanı olarak ilan etmesini ve o saatte tüm vatandaşların hep bir ağızdan milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan İstiklal Marşı’nı okuma çağrısını çok anlamlı buluyoruz. HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve üyelerimizle ellerimizde Türk Bayraklarımızla evlerimizin balkonundan coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız" dedi.
Konfederasyon Niğde İl Başkanı Demircioğlu; "HAKİŞ Konfederasyonu olarak sağlığın her şeyin üstünde ve en önemli değer olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kutlamaların evlerimizin balkonundan gerçekleştirilmesini destekliyoruz. Bu kapsamda Niğde'de de konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın teşkilat ve üyelerimizi, 23 Nisan günü saat 21.00’da bütün televizyon ve radyolarda eş zamanlı olarak söylenecek olan milli birliğimizin sembolü İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Demircioğlu; "HAKİŞ Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ında açıklamalarında ifade ettiği gibi, Korona virüs salgının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini, yaşamın tekrardan normale dönmesini arzu ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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