Niğde’de 2 bin 600 esnaf, 25 bin TL esnaf paketinden yararlandı

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği (NESKOOP) Başkanı Fahri Eker, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden Niğde’de şuana kadar 2 bin 600 kişinin yararlandığını söyledi.

3 hafta gibi kısa sürede Niğde esnafına 65 milyon TL destek kredisi sağlandığını belirten Başkan Eker yaptığı açıklamada: “Korana virüsü tüm dünyayı etkilediği gibi Ülkemizi de etkilemiş, korana virüsü ile mücadele uluslar arası ve ulusal mücadeleye dönmüştür. Virüsün etkilerinin azaltılması için hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı ve tüm illerde bazı esnaflarımızın işyerlerini kapatılması kararı alınmıştır. Türkiye ekonomisinin bu krizden etkilenmemesi ve daha az hasarla çıkması için sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde birçok ekonomiye destek paketleri açıklanmış ve hızlı bir şekilde uygulamaya konmuştur. Amaç esnafımızın, sanayicimizin, KOBİ lerin ayakta kalması ülke ekonomisinin büyümeye devam etmesi ve hasar görmemesidir. Bu önlemlerden birisi de esnaf ve sanatkarımıza verilen 25 bin TL esnaf destek paketi olup şu ana kadar Niğde Halk Bankası ve Niğde Esnaf Kefalet Kooperatifinden yararlanan esnaf ve sanatkar sayısı 2 bin 600 ü geçmiştir. Bu destek sayesinde Niğde esnaf ve sanatkarı bu süreci en hafif seviyede geçirmesi için bu imkanları sağlayan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Halkbankası Genel Müdürü sayın Osman Arslan, Türkiye Halkbankası Bölge Koordinatörü Sayın Sinan Gezenerler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği genel başkanı sayın A.Kadir Akgül, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 19. Bölge Birliği Başkanı Sayın Mustafa Alan, Niğde Halkbankası Şube Müdürü sayın Tahsin Kamsız ve personeline siz esnaf ve sanatkarımız adına teşekkürü borç biliyoruz” dedi.

3 HAFTADA 65 MİLYON KREDİ DESTEĞİ

Eker: “ Türkiye Halkbankası Niğde Şubesi personeli esnaf ve sanatkarımıza bu imkanlardan faydalanması için mesai merhumu gözetmeden, cumartesi, Pazar günleri dahil ful kadro sağlıklarını dahi hiçe sayarak her türlü fedakarlığı yaparak kooperatifimiz personeli ile birlikte çalışarak 2 bin 600 (iki bin altı yüz) esnaf ve sanatkarımıza üç hafta gibi kısa bir sürede 65 milyon TL esnaf destek kredisi kullandırma imkanı yaparak gerçekleştirmişlerdir” dedi.

HALK BANKASI NİĞDE ŞUBE MÜDÜRÜ KAMSIZ’A TEŞEKKÜR

Halk Bankası Niğde Şube Müdürü Kamsız’a ve personeline teşekkür eden Eker: “Türkiye Halk Bankası Niğde Şubesi müdürü sayın Tahsin Kamsız ve ekibi kooperatifimiz personeli ve çevre ilçelerimizde bulunan esnaf kefalet kooperatifleri ile birlikte fedakarca çalışarak Devletimizin gücünü bir kez daha tüm Niğde esnaf ve sanatkarımıza hissettirmiş ve kanıtlamıştır. Bu zor süreçte başta halk bankası şube müdürü Tahsin Kamsız ve değerli halkbankası personeli mesai gözetmeden gece geç saatlerde ve tatil günlerinde bile bankayı açarak esnaf ve sanatkarımızın ve KOBİ'lerin devletin verdiği bu imkanlardan yararlanması için başta sağlıkları olmak üzere her türlü riski alarak hizmetlerini bizlerden esirgememişlerdir. Bizde esnaf kefalet kooperatifi olarak bankamızın bu özverili çalışmasına ayak uydurarak aynı tempoda hizmet etmeye gayret ettik. Bu çalışmalarından dolayı Niğde Halk bankası müdürü Tahsin Kamsız ve personellerini kutluyor. Kendilerine esnaf ve sanatkarımız adına minnet duyuyoruz” diye konuştu.

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