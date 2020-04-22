Niğde'de ramazan pidesine zam yok

<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)NİĞDE Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, ramazan pidesine zam uygulanmayacağını, tekli 200 gram pidenin 1,25 TL, 400 gramlık çiftli pidenin ise 2,50 TL'ye satışa sunulacağını açıkladı.<br>Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırınlarda pide hareketliliği de artmaya başladı. Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, ramazan ayının gelişiyle fırınlarcıların yoğun olarak pide üretmeye başladığını söyledi. Yenel, bolluk ve bereket olan bir ayda başta ekmek, yemek ve diğer şeylerde israfı önlemek için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiğini de dile getirerek, bu ayda yoksulları düşünmek gerektiğini ifade etti. Başkan Yenel, insanların maddi ve manevi olarak ramazanı huzur içinde geçirmesine katkı sunmak için pideye zam yapmama yönünde karar aldıklarını vurgulayarak, tekli 200 gram pidenin 1,25 TL, 400 gramlık çiftli pidenin ise 2,50 TL'ye satılacağını açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ<br>2020-04-22 15:31:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.