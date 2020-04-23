<br>Andaç ARSLANPAY/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi edildi.<br>Vatandaşlar tarafından kent kırsalında bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Niğde Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baykuş tedavi edildikten sonra doğal yaşamına kavuşması için Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez B. Andaç ARSLANPAY<br>2020-04-23 11:05:37<br>
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