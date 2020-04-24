Niğde´de İstiklal Marşlı ve konvoylu 23 Nisan coşkusu

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde´de vatandaşlar, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde'de vatandaşlar, konvoy oluşturarak kutlamaları sürdürdü.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kararının alınması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerde kutlandı. Evlerini Türk Bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'ı gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi.<br>CADDELER ARAÇ KONVOYU OLUŞTU<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Niğde´de ise saat 21.00'de İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Yüzlerce araçtan oluşan konvoyla cadde ve sokaklarda tur atan vatandaşlar korna çalarak 23 Nisan'ı kutladı. Bu coşkuya evlerinde bulunan vatandaşlanda Türk bayrakları sallayıp, alkış ile destek oldu. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-04-23 23:52:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.