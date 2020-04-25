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HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioglu: "Ramazan ayı salgın hastalıktan kurtuluşumuza vesile olsun"

İHA

HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioglu: "Ramazan ayı salgın hastalıktan kurtuluşumuza vesile olsun"

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu Ramazan ayı başlangıcı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Demircioğlu; "Yardımlaşma ve dayanışmanın daha yoğun yaşandığı bu mübarek Ramazan ayında özellikle salgından dolayı işini kaybeden veya işyerini açamayan kardeşlerimize yardımlarımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu mesajında; "Mübarek Ramazanı Şerif münasebetiyle, sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını temenni ediyor, bu günlerin feyz ve bereketiyle; bütün insanlığın ve İslam aleminin ihtiyaç duyduğu sağlık, barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hâkim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını temenni ederek, Mübarek Ramazanı Şerif’in tüm İslam alemi'ne, milletimize hayır, bereket sağlıklı günler getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini ve salgından kurtuluşa vesile olmasını dileyen HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu; “Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan Ayı, hayırlar getirmesini ve bu salgın hastalıktan kurtulmamıza vesile olmasını niyaz ederim. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı mübarek Ramazan ayı içinde bulunduğumuz nimetlerin ve lütufların farkına varabilmemiz, geçmişin muhasebesini yapabilmemiz için en uygun zamandır. Yardımlaşma ve dayanışmanın daha yoğun yaşandığı bu mübarek Ramazan ayında özellikle salgından dolayı işini kaybeden veya işyerini açamayan kardeşlerimize yardımlarımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır" dedi.
Konfederasyon Niğde İl Başkanı Demircioğlu; "Halkımızın, toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uymaları, kendimizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmamız medeni bir sorumluluk olduğu gibi dini bir vecibedir. Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olmasını diliyoruz. İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize, ümmeti Muhammed’e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâbı Hakk’tan niyaz ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

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