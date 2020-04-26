Niğde’de Ramazan ayı mesai değişikliği

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Niğde'de korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle mesai saatleri değişti.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Ramazan ayı süresince 27.04.2020 ile 26.05 2020 tarihleri arasında mesai saatlerinin 09.00 12.30 13.00 16.30 olarak uygulanması uygun görülmüştür" denildi.

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