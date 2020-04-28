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Niğde Belediyesi Ramazan ayı ile yardımlaşmayı hızlandırdı

İHA

Niğde Belediyesi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Niğde Belediyesi Ramazan ayı ile yardımlaşmayı hızlandırdı

Niğde Belediyesi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulan 100 kişinin evine Ramazan ayı boyunca sıcak yemek servisi yapacak.
Korona virüs salgını sonrası verilen ulusal mücadelede Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerle durumu olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Niğde’de tam bir “Gönül Seferberliği” başladı.
Ramazan’ın ilk günü başlayan ve 30 gün devam edecek servis hizmetinin yanında ihtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğinde de bulunan Niğde Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında 4.000 adet gıda kolisi ve 4.000 temizlik maddesi seti dağıtımını Ramazan Ayı boyunca yapacak olup karantina altında bulunan hastaların günlük 4 çeşit sıcak yemekleri verilmektedir.
Maddi durumu yerinde olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Ramazan ayında da unutulmuyor. İhtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden Niğde Belediyesi, vatandaşlara 4 çeşit yemek ve kuru gıda yardımında bulunuyor. Kapı kapı dolaşan ekipler, ailenin kişi sayısına göre hazırlanan iftarlıkları kapılarına kadar götürüp teslim ediyor.Makarna,pirinç,bulgur,fasulye,peynir,zeytin,salça,yağ,un,şekergibi temel ihtiyaç gıdalarından oluşan erzak kolisinin de ikram edildiği hizmetten vatandaşlar oldukça memnun.
Çalışmaları yakından takip eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Ramazan ayı her şeyden önce; paylaşmanın, sevginin, beraberliğin, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmenin ön plana çıktığı, bütün inananlar için çok özel bir aydır. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek servisi ve gıda paketlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu manada belediyenin sosyal belediyecilik yönünü ön plana çıkararak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz “dedi

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