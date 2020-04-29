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Niğde´de çatı yangını korkuttu

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın daire sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yolaçtı. Merkez Selçuk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Endişelenen daire sahipleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Daire sahipleri de evlerine girerken,...

Niğde´de çatı yangını korkuttu

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın daire sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yolaçtı.<br>Merkez Selçuk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Endişelenen daire sahipleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Daire sahipleri de evlerine girerken, hasara yolaçan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-04-29 00:56:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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