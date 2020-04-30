Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den 1 Mayıs Kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den 1 Mayıs Kutlaması

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den 1 Mayıs Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Başkan Özdemir mesajında; "Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim, emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü´nü kutluyoruz.
İyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bugün tüm işçi kardeşlerimize kutlu olsun. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında kısaca ülkemizin en ücra köşesinde üretime katkı koyan işçilerimiz şunu çok iyi bilmelisiniz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız.
Yaşamakta olduğumuz güzel Niğde'mizde, temizlik hizmetinden, yol yapımına, oyun alanları, parklar, toplu taşıma, alt yapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri çok büyüktür. Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakâr gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. ‘Ben değil biz´ anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını sizler sayesinde alıyoruz.
Öncelikle Niğde Belediyesi camiasında çalışıp evine rızık ve ekmek götüren bütün mesai arkadaşlarıma, tüm emekçi kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde ve dünyada genelinde yaşanan korona virüs salgınında gece gündüz demeden bütün risklere karşı fedakarca çalışan emekçi kardeşlerimizin ve tüm belediye çalışanlarımızın 1 Mayıs ve Emek, Dayanışma Günü`nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, "Emek en yüce değerdir, yaşasın 1 Mayıs”
YEREL HABERLER Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf ...
(Görüntülü) Niğde'de çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Niğde'de çatı yangını korkuttu
Niğde´de çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Niğde´de çatı yangını korkuttu
Niğde’de çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Niğde’de çatı yangını korkuttu
Bu ekmek ramazanda tok tutuyor 3 ay bayatlamıyor
YEREL HABERLER Bu ekmek ramazanda tok tutuyor 3 ay bayatlamıyor
(Görüntülü) Bu ekmek Ramazan'da tok tutuyor, 3 ay bayatlamıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bu ekmek Ramazan'da tok tutuyor, 3 ay ...
Bu çörek Ramazan'da tok tutuyor Çörek adı verilen patatesli ekmek Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor Abla-kardeş ve çocukları kiraladıkları fırında aile ekonomisine katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER Bu çörek Ramazan'da tok tutuyor Çörek adı verilen ...
Niğde Belediyesi Ramazan ayı ile yardımlaşmayı hızlandırdı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi Ramazan ayı ile yardımlaşmayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X