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Niğde’de 2 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

İHA

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde’de 2 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, kent merkezindeki uygulamada, yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Şahısların üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada 800 uyuşturucu hap, 75 gram, esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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