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HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Sağlık Çalışanlarını Ayırmak Yanlıştır"

İHA

HAKİŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, sağlık çalışanlarının yarıştırılmasını tepki göstererek bir açıklama yaptı.

HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Sağlık Çalışanlarını Ayırmak Yanlıştır"

HAKİŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, sağlık çalışanlarının yarıştırılmasını tepki göstererek bir açıklama yaptı.
Demircioğlu; "Korona virüsle mücadelede destanlaşan sağlık çalışanlarını ayırmak yanlıştır. Sağlık emekçisi işçilere de ek ödeme verilmesi konusunda ki ısrarımızı sürdürüyoruz. Bu ayrımcılığa bir an önce son verilmeli" dedi.
HAKİŞ Konfederasyonu Niğde il Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Bütün dünya ile birlikte yaşadığımız Covid19 salgını bizim ülkemizde de hayatları söndürdü. Yoğun bakım ünitelerinde yüzlerce insanımız ne yazık ki hayata tutunmak için mücadele ediyor. Onları hayata bağlamak, sağlıklarına kavuşturmak için en ön safta mücadele veren sağlık emekçilerini, bir kez daha alkışlıyor, teşekkür ediyoruz" dedi.
Demircioğlu; "Ülkemiz genelinde hayatları pahasına, hayat kurtarmak için kaybettiğimiz sağlık emekçilerini rahmetle anıyorum. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın dediği gibi; Onlar ülkemizin karşılaştığı bu savaşın, şehitleridir, şehitlerimizdir. Hastanelerde tedavisi devam eden sağlık emekçileri kardeşlerimiz bizim gazilerimizdir"
HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Genel Başkanımızın her zaman dile getirdiği ve hassasiyetle takip ettiği konuları hatırlatmak isterim. Konfederasyonumuzun duruşu bellidir her zaman emekçinin yanındadır. Bu zor süreçte de tüm işçilerin etkilendiği gibi özellikle sağlık emekçilerimizin yaşadığı zor süreç ortadadır. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın ifade ettiği gibi; Hükümetimizin sağlık emekçisi memurların ek ödemelerine yaptığı iyileştirmeleri olumlu bulduk ve destekledik. Ancak bu desteklerin sayıları 200 bini geçen sağlık emekçisi işçilere de verilmesini talep ettik. Bunda ısrar ettik. Bu konudaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, hükümetten bu ayrımcılığa bir an evvel son vermesini istiyoruz. Bu talebimizi her fırsatta seslendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz"
En ön safta mücadele veren sağlık emekçilerimizin yanındayız
HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Ülke genelinde olduğu gibi Niğde'mizde de sağlık emekçisi kardeşlerimin, sağlıklarını ortaya koyarak verdikleri mücadele bellidir. Hastanede çalışan güvenlik personeli, tıbbi sekreterler, temizlik personeli, hasta bakıcılar, klinik destek işçileri ve teknik personel ile TİS kapsamındaki işçilere de bu ödemenin yansıtılması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde işçilere yönelik oluşan bu ayrımcılığa bir an önce son verilmelidir. En ön safta mücadele veren sağlık emekçilerimizin yanındayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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