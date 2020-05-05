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Niğde’de Oto Galericiler Sitesinin kapasitesi artırılıyor

İHA

Niğde Belediyesi Oto Galericiler Sitesinin kapasitesini artırıyor. Geçtiğimiz hafta galericiler sitesine 30 yeni dükkan ihalesi Niğde Belediyesi tarafından yapıldı.

Niğde’de Oto Galericiler Sitesinin kapasitesi artırılıyor

Niğde Belediyesi Oto Galericiler Sitesinin kapasitesini artırıyor. Geçtiğimiz hafta galericiler sitesine 30 yeni dükkan ihalesi Niğde Belediyesi tarafından yapıldı.
Şehir merkezinde yoğunluğa sebep olan galericiler sitesi için yer belirlenmesinin ardından galerici esnaflarla Niğde Belediyesi tarafından 30 yeni dükkan ihalesi gerçekleştirildi. Kayseri Yolu Üzerinde Galericiler sitesine yapılacak olan dükkanlar şehrin içerisindeki yoğunluk ve park sorununa doğrudan etki edecektir.
Kapasite artırımıyla ilgili bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir , araç alım satım işi yapan galerici esnafı için Oto Galericiler Sitesine 30 dükkan daha inşa edileceğini söyledi.Niğde merkezinde araç alımsatım işlemleri yapan galericilerin şehir merkezinin dışına taşınmasının amaçlandığını ve Oto Galericiler Sitesinin yetersiz geldiğini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Şehir içerisinde sıkışıp kalan oto galericilerimiz için galericiler sitemize 30 adet yeni dükkan ihalesi geçtiğimiz hafta yapıldı. Galerici esnaflarımızı ziyaretimizde galericiler sitesinin dolu olduğunu yeni dükkanlara ihtiyaç olduğunu gördük. Bu sebeple 30 adet dükkan daha inşa etmeye karar verdik. Yapılacak olan dükkanlarla hem kapasiteyi artıracağız, hem de şehir merkezinde araç alım satımı yapan oto galericilerimizi yeni yapılan dükkanlara taşımış olacağız" dedi.

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