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Niğde’de ’Drone’ ile sosyal mesafe denetimi

İHA

Niğde'de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında drone ile havadan sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Niğde’de ’Drone’ ile sosyal mesafe denetimi

Niğde’de, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında drone ile havadan sosyal mesafe denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması gereken vatandaşlara yönelik drone ile havadan uygulama gerçekleştirdi. Sosyal mesafeye ve diğer tedbirlere uymayanları drone ile tespit eden ekipler, vatandaşları kurallara uymayanları konusunda uyardı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri aksatmadan devam ettirdiklerini ancak, havaların ısınmasıyla insanların dışarıya çıkma isteğinin arttığını söyledi.
Vatandaşları yetkili kurum ve kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda kurallara uymaya davet eden Cebeloğlu, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızın bir süre daha yetkili makamların açıklamalarını dikkatle takip etmeleri ve belirtilen hususlara riayet etmeleri daha sağlıklı bir gelecek için çok önemli. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için 7/24 saat bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Umuma açık yerlerde, sosyal mesafe, maske ve benzeri tüm hususlarda vatandaşları bilgilendiriyoruz. Bugün de drone ile kent merkezini havadan kontrol ederek yerdeki ekiplere de bilgi vererek aksaklıklara anında çözüm üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlarımız genel itibariyle kurallara uyuyor ancak biraz daha kurallara dikkat etmelerini istirham ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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