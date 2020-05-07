Annesinde koronavirüs çıkan zihinsel engelli, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, annesinin koronavirüs testi pozitif çıkan zihinsel engelli Himmet E. (50), polis ve sağlık ekipleri tarafından yakalanarak, hastaneye götürüldü.<br>Yenice Mahallesi'nde yaşayan A.E.'nin (72) rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan A.E., yüzde 70 zihinsel engelli oğlu H.E. ile birlikte yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis eşliğinde kadının evine gitti. Ancak Himmet E. evde bulunamadı. Yapılan çalışmalar sonunda Hikmet E.'nin Elhacı Mahmut Caddesi'nde olduğu belirlendi. Bölgeye giden ekipleri görünce korkan ve sürekli kaçmak isteyen Himmet E., bozuk para verilerek, ikna edildi. Güçlükle ambulansa bindirilen Hikmet E. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.<br>Bu sırada toplanan vatandaşlar, ekipler tarafından sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıldı. Belediye ekipleri, Himmet E.'nin girdiği dükkanlarda dezenfekte işlemi yaptı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-07 12:47:44<br>

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