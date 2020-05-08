Niğde´de sağlık çalışanları kan bağışında bulundu

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ve beraberindeki sağlık çalışanları, Ömer Halisdemir Meydanı'nda Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.<br>Türk Kızılayı'nın 'acil kan bağışı' çağrısına uyan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, farkındalık oluşturmak adına kan verdi. Koronavirüs ve Ramazan ayı nedeniyle kan bağışının azaldığını belirten Hastane Başhekimi Günaydın, "Kan rezervi iyice azaldığı için sağlık çalışanları olarak katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Ülkemiz Kovid-19'la ciddi bir mücadele içinde. Bunun haricinde Kovid-19 olmayan ve kan ihtiyacı olan hastalar var, onlar da çok ciddi bir grup. Hastane olarak son dönemlerde bunu hissetmeye başladık. Farkındalığın artması için kan bağışlayarak dikkat çekmek istedik. İlerleyen günlerde de tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız, sosyal mesafeye dikkat ederek kan bağışında bulunacak" dedi.<br>Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, duyarlılıklarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışına davet etti.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-07 23:40:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.