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Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)SAKARYA´dan Niğde´ye çalışmaya gelen Abdullah Çankaya (28), koronavirüs salgınının başlamasıyla işsiz kaldı. Valilikten izin almasına rağmen otobüs seferleri iptal olduğu için memleketine dönemeyen Çankaya, yanında getirdiği parası bitip, kaldığı yerin parasını ödeyemeyince çadırda kalmaya başladı. Otostop çekmeyi denediğini ama kimsenin durmadığını söyleyen Çankaya, yetkililerden yardım bekliyor. 2 ay önce memleketi Sakarya´dan kentteki kafelerde çalışmak için Niğde´ye gelen Abdullah Çankaya, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sonrası işsiz kaldı. Bunun...

Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)SAKARYA´dan Niğde´ye çalışmaya gelen Abdullah Çankaya (28), koronavirüs salgınının başlamasıyla işsiz kaldı. Valilikten izin almasına rağmen otobüs seferleri iptal olduğu için memleketine dönemeyen Çankaya, yanında getirdiği parası bitip, kaldığı yerin parasını ödeyemeyince çadırda kalmaya başladı. Otostop çekmeyi denediğini ama kimsenin durmadığını söyleyen Çankaya, yetkililerden yardım bekliyor.<br>2 ay önce memleketi Sakarya´dan kentteki kafelerde çalışmak için Niğde´ye gelen Abdullah Çankaya, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sonrası işsiz kaldı. Bunun üzerine Çankaya, valilikten Düzce'ye kadar gidebilmek için izin aldı. Ancak otobüs seferlerinin olmaması nedeniyle gidemedi. Büyük şehirlere girişçıkışların yasaklanması nedeniyle memleketine gidemeyen Çankaya, kaldığı apartın parasını ödeyemediği için aparttan da ayrılmak zorunda kaldı. Çankaya, sokağa kurduğu çadırda yasağın bitmesini beklediğini söyledi.<br>'KİMSE 'NEREYE GİDİYORSUN' DEMEDİ'<br>Çankaya, salgının ilk dönemlerinde izin alamadığını belirterek, "Ardından valilikten Düzce´ye kadar izin belgesi verdiler. Niğde´den otobüs kalkmadığı için Düzce´ye gidemedim. Ancak otostop ile gidebileceğimi düşündüm. Sabah 9.30´da çıktım otobana, akşam saat 21.00'a kadar otobandaydım. Hiç kimse durup, 'nereye gidiyorsun, bu valizle ne işin var burada' demedi. Sonra çıktım, yeniden merkeze geldim. Bir pazarcının evinde kaldım bir süre, ardından bir öğretmen 3-4 gün misafir etti. Sonra başımın çaresine baktım. Arkadaşıma söyledim, çadır gönderdi bana. Dışarıda, çadırda kalıyorum. Akşamları çadırımı Niğde Kalesi'nde kuruyorum" dedi.<br>ESNAF YARDIMCI OLDU<br>Çadırda üşüdüğünü söyleyen Çankaya, "Param olduğu kadar yemek yiyorum. Olmadığı zaman Allah razı olsun birkaç esnaf yardımcı oluyor. Niğde´ye çalışmak için geldim. Kafelerde çalışıyordum. Yevmiyeli işlere gidiyordum. Sonrasında kafeler kapanınca apartın parasını da veremedim. Evime gitmek istiyorum. Göndersinler ailemin yanına, gönderemiyorlarsa yapabileceğim bir iş versinler onu yapayım. En azından gider bir ev tutarım. Çadırda kalmam" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-08 17:06:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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