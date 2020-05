Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den anneler günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, toplumun temelini oluşturan aileyi fedakarlıkları ile bir arada tutan, sevgisiyle huzur ortamına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Özdemir, "Sevgili Peygamberimizin 'cennet anaların ayakları altındadır.' hadisinde ifadesini bulan ve en kıymetli varlıklar olan anneler, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktırlar. Bunun içindir ki anne sevgisi en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenmiş olan annelerimiz, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenerek, aile ve toplum hayatının temel direğini oluştururlar. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzellik adına her ne varsa gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil; hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri daima vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum”

