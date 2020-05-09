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HAK-İŞ Niğde jel Başkanı Gökhan Demircioğlu: "Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

İHA

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde yalan yanlış bilgilerle üye kazanmaya çalışanlara HAKİŞ olarak asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

HAK-İŞ Niğde jel Başkanı Gökhan Demircioğlu: "Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde yalan yanlış bilgilerle üye kazanmaya çalışanlara HAKİŞ olarak asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.
HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, "Gençlik Spor Bakanlığı'nda farklı nolu işkolunda çalışan işçiler vardır. Bu işçi kardeşlerimiz ise çalıştıkları işkoluna göre HAKİŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye olup haklarının korunmasını sağlamaktadırlar. Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışan tüm işçilerin 18 nolu iş kolunda olmaları gerektiğini söyleyen emekçilerin duyguları ile oynamaktadırlar. İş kolunun 18 nolu işkolu olduğunu iddia edenler, HAKİŞ'e bağlı sendikalarımızın iş kollarında ki işçi kardeşlerimizi hatalı üyelik yaptırarak aldatmaktadırlar. Bu aldatmaya HAKİŞ olarak emekçilerimizle el birliği içerisinde asla müsaade etmeyeceğiz. Emekçi kardeşlerimiz geçmişe dönüp baktıklarında haklarını savunan ve savunmayanlar kimlerdi görecekler ve bugün kendilerine hoş görünüp aldatmaya çalışanlara da gerekli cevabı vereceklerdir" şeklinde konuştu.
HAKİŞ Niğde il Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Diğer yandan HAKİŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla tüm kurumlarda fark oluşturacak toplu iş sözleşmelerine hep beraber imza atacağız. Şimdi birlik olma zamanı. Kredi Yurtlar Kumuna İŞKUR üzerinden giriş yapan emekçi kardeşlerimizin üye kayıtlarını adına başlattık. 18 nolu iş kolunda çalışan tüm kardeşlerimizi HAKİŞ çatısı altında yer alan OLEYİS sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Sizlerin hakkını dün savunan da HAKİŞ'ti. Bugün de savunacak olan yine HAKİŞ'tir. HAKİŞ'e bağlı sendikalarımızdır. İŞKUR üzerinden KYK'ya işe giren emekçi kardeşlerimiz; Yetki bizde diye ortaya çıkan ve hakkınızı almak bir tarafa yarım yamalak sözleşme ile göz boyamaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Sözleşmenizde ne kadar hak kaybınız olduğu ortadadır. 73 yıllık onurlu yürüyüşüyle HAKİŞ çatısı altında yer alan OLEYİS sendikamız sizlerin tek güvencesidir. Sizlerin desteğiyle Ocak 2021 tarihinde yapılacak sözleşmeyi inşallah OLEYİS imzalayacaktır” dedi.

İşçilerin Umuduyla Oynanmasına Asla İzin Vermeyeceğiz
HAKİŞ olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurt Hizmetlerinde ki işçileri ilk sendikayla tanıştıran konfederasyon olarak tarih yazdıklarını ifade eden Gökhan Demircioğlu, "Bu işyerindeki arkadaşlarımızı sendikalı yaptığımızda bizimle ve işçi kardeşlerimizle alay eden sendikalar, şimdi sahada işçilerimizi yalan yanlış bilgilerle aldatmanın peşindeler. HAKİŞ olarak işçi kardeşlerimizin umuduyla kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz. Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin hiç bir yerinde bulunmayanlar her nedense şimdi en ön saflara geçmiş, işçi ve emekçilerin duyguları ile oynamaktadırlar. Geçmişte farklı tavır, şimdi farklı girişimler içerisinde bulunanlara emekçi kardeşlerimiz asla müsaade etmemeli, etmeyecektir de. HAKİŞ olarak emekçi kardeşlerimizin umutlarıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm işçileri HAKİŞ Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren sendikalara üye olmaya ve HAKİŞ çatısı altında buluşmaya davet eden Gökhan Demircioğlu; “Üye elde etmek ve yerinde tutunmak için işçi ve emekçinin hak kaybına göz yumanlar, bizler için en değerlimiz olan işçi ve emekçilerimize hesabını verecekler. Tüm kamuoyunca da bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı işyerlerinde HAKİŞ Konfederasyonu olarak, kadro öncesi ve sonrası her üyemizle tek tek ilgilenerek sorunları çözüme kavuşturulmuştur. Bilindiği üzere 2018 yılında kadroya alınan taşeron işçiler için mücadeleyi HAKİŞ vermiştir. O zaman işçiyi hor görenler, hak kaybına uğramasına göz yumanlar, bugün emekçi kardeşlerimize şirin görünme telaşındalar. Karalama kampanyası yaparak üye elde etmeye çalışanlara gerekli cevabı emekçi kardeşlerimiz verecektir. HAKİŞ olarak kim olursa olsun işçiyi aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm emekçi kardeşlerimizi HAKİŞ Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren sendikalarımıza üye olmaya ve HAKİŞ çatısı altında buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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