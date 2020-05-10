Somali ve Cibuti´den getirilen 84 kişi evlerine gönderiliyor

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<br>Ali KADI/NİĞDE,(DHA) SOMALİ ve Cibuti´den getirilerek Niğde'de yurtta karantinaya alınan 84 Türk vatandaşı, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderiliyor.<br>Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, 26 Nisan'da Somali ve Cibuti´den Niğde'ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurda yerleştirilen 84 Türk vatandaşının gözlem süresi doldu. Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle annelere çiçek verdi.<br>DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-10 15:53:50<br>

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