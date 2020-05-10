Emniyet Müdürlüğü: Memleketine dönmek istemedi

<br>Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE´de memleketi Sakarya'ya otobüs bulamadığı için gidemediği iddia edilen Abddullah Çankaya hakkında açıklamada bulanan İl Emniyet Müdürlüğü, Çankaya'nın çıkarılan seyahat izni ve ayarlanan otobüse binmediğini, Niğde'de kalmak istediğini bildirdi. <br>Sakarya´dan Niğde´ye çalışmaya gelen Abdullah Çankaya (28), koronavirüs salgınının başlamasıyla işsiz kaldı. Valilikten izin almasına rağmen otobüs seferleri iptal olduğu için memleketine dönemeyen Çankaya, yanında getirdiği parası bitip, kaldığı yerin parasını ödeyemeyince çadırda kalmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Niğde Emniyet Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi: <br>"Adı geçen şahsın, Sakarya´dan Niğde´ye çalışmak için geldiği, bir süre çeşitli kafelerde çalıştığı, akabinde kalacak yer için valiliğimize başvurduğu, valiliğimizce kendisine kalacak yer gösterildiği, şahsın gösterilen yerde kalmadığı, ayrıca kendisine seyahat izin belgesi düzenlendiği, 10.05.2020 tarihinde memleketine gitmesi için araç ayarlandığı ancak şahıs Niğde'de kalacağını, iş bulup çalışacağını ve memleketine gitmek istemediğini beyan ederek otobüsten inmesi üzerine şahıs, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne davet edilerek, gitmek istemediğine dair beyanını kendi imzası ile de onaylamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-10 20:45:11<br>

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