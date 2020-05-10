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Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama Emniyet Müdürlüğü: "Memleketine dönmek istemedi"

İHA

Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama Emniyet Müdürlüğü: "Memleketine dönmek istemedi"

Niğde’de Emniyet Müdürlüğü Sakarya’dan Niğde’ye çalışmaya gelen ve korona virüsü önlemleri kapsamında memleketine gidemeyen Abdullah Çankaya ilgili açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, “Abdullah Çankaya isimli şahıs ile ilgili olarak bazı yazılı ve görsel medyada çıkan haberler nedeniyle kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Adı geçen şahsın Sakarya’dan Niğde’ye çalışmak için geldiği, bir süre çeşitli kafelerde çalıştığı, akabinde kalacak yer için valiliğimize başvurduğu, valiliğimizce kendisine kalacak yer gösterildiği şahsın gösterilen yerde kalmadığı, ayrıca kendisine seyahat izin belgesi düzenlendiği, 10.05.2020 tarihinde memleketine gitmesi için araç ayarlandığı ancak şahıs Niğde'de kalacağını iş bulup çalışacağını ve memleketine gitmek istemediğini beyan ederek otobüsten inmesi üzerine, şahıs güvenlik şube müdürlüğüne davet edilerek gitmek istemediğine dair beyanını kendi imzası ile de onaylamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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