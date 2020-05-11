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Niğde'nin yeni gözdesi çileğin dikimine başladı

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Tarım ve Orman  Müdürü Asım Baş, Konya Ovası Projesi (KOP) destekleriyle hazırlanan proje kapsamında, kentte 300 dekar alanda, çilek dikimine başlandığını söyledi. Patates ve elmanın başkenti sayılan Niğde'de çilek üretimin yaygınlaştırılması amacıyla KOP destekleriyle 2017 hazırlanan proje kapsamında, yaklaşık 54 çiftçi 300 dekar alanda çilek üretimi yapıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ulukışla ilçesi Beyağıl köyünde çilek fidanı dikimi yapan çiftçileri ziyaret etti. Baş, 32 çiftçiyle 3 yıl süreyle çilek üretimi yapıldığını ve üretimin yaygınlaştırıldığını...

Niğde'nin yeni gözdesi çileğin dikimine başladı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Tarım ve Orman  Müdürü Asım Baş, Konya Ovası Projesi (KOP) destekleriyle hazırlanan proje kapsamında, kentte 300 dekar alanda, çilek dikimine başlandığını söyledi.<br>Patates ve elmanın başkenti sayılan Niğde'de çilek üretimin yaygınlaştırılması amacıyla KOP destekleriyle 2017 hazırlanan proje kapsamında, yaklaşık 54 çiftçi 300 dekar alanda çilek üretimi yapıyor.<br>Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ulukışla ilçesi Beyağıl köyünde çilek fidanı dikimi yapan çiftçileri ziyaret etti. Baş, 32 çiftçiyle 3 yıl süreyle çilek üretimi yapıldığını ve üretimin yaygınlaştırıldığını ifade etti.  KOP'un bu yıl, 22 çiftçiye 110 dekar alanda desteğinin devam edeceğini belirten Baş, şunları kaydetti:<br>"İlimizin yeni gözdesi çileğin dikimini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilimizde stratejik olarak üretimi yapılan son turfanda olarak değerlendirebileceğimiz getirisi yüksek ciddi katkı sağlayacak ürünleri yetiştirmek. Çilek de bunlardan biri. Projemizin adı da 'Niğde´mizin yeni gözdesi çilek'. Proje başarılı oldu, çilek üretimi yaygınlaşıyor. Bundan sonraki süreçte de üreticimiz üretimi kendi kendine devam ettirebilecek seviyeye geldi. Niğde'de yaklaşık 300 dekar alanda çilek üretimi var. Daha da gelişecek." <br>Yaklaşık 20 dekar alanda çilek üreten Mustafa Yıldız da çilek üretiminden memnun olduğunu ifade ederek, "Kuru tarıma göre çilek daha kazançlı. Buranın rakımı yüksek olduğu için verimi, tadı ve aroması güzel. Kaliteli meyve yetişiyor. Üç senedir KOP desteğiyle çilek üretimi yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-11 15:14:02<br>

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