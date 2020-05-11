Niğde´de 7 katlı apartmanın çatısı yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.<br>Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Alevlerin ve dumanların yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-11 16:10:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.