Niğde Belediyesi sokak hayvanları unutulmadı

Niğde Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerde ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmayarak beslemelerini yapmayı sürdürüyor.

Dünya çapında bir salgın halini alan korona virüsle mücadele devam ediyor. Her alanda olduğu gibi korona virüsü mücadelesine devam eden Niğde Belediyesi bu süreçte yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunuyor. Barınak görevlileri, bölgede birçok noktada bulunan sokak hayvanlarına mama, su dağıtımı ve bakım faaliyeti gerçekleştiriyor. Can dostlarının insanların evde kalması ve gıda işletmelerinin kapalı olması nedeniyle salgından ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Özdemir, “Niğde Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi bu konuyla da özel ilgileniyoruz. Besleme istasyonlarımızda aralıksız olarak her gün Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce sokak hayvanlarına besleme yapılıyor. Vatandaşlarımız tedaviye ve beslenmeye ihtiyaç duyduğunu düşündüğü zor durumdaki sokak hayvanları için 0552 132 51 51 arayabilir. Bu noktada hemşehrilerimiz de müsterih olsunlar sokak hayvanları emin ellerde” dedi.

