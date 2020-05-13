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Niğde’de çocuk parklarda, belediye de dezenfekte görevinde

İHA

Niğde Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre sokağa çıkacak çocuklar için parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Niğde’de çocuk parklarda, belediye de dezenfekte görevinde

Niğde Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre sokağa çıkacak çocuklar için parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Normalleşme planına göre 014 yaş grubunda olanlar 13 Mayıs Çarşamba günü, 1520 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.0015.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ardından, 2 aya yaklaşan bir süre sonunda evlerinden dışarı adım atan çocukların hijyeni için Niğde Belediyesi de 11.00 15.00 saatleri arasında sokaklarda, parklarda, meydanlarda olacak çocuklar için dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Niğde Belediyesi ekipleri, günün erken saatlerinde, Niğde genelinde parkları ve oyun gruplarını dezenfekte çalışmasına başladı. Çocuklar arasında sosyal mesafenin korunmasına en üst düzeyde dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Özdemir; “Çok uzun süreden bu yana çocuklarımız evlerinden dışarı çıkmıyor. Sınırlamaların 4 saatliğine de olsa kaldırılacağının duyurulmasıyla birlikte olarak çocukların evlerinin yakınında bulunan parklarda gönüllerince oynamaları için bizde Niğde Belediyesi olarak parklarımızı dezenfekte ediyoruz. Ancak anne ve babalardan da çocukları oynarken akranlarıyla sosyal mesafelerinin korunmasına en üst düzeyde dikkat göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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