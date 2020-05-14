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Niğde´de, kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirazın yoğun olarak yetiştiği Ulukışla ilçesinde bulunan kiraz bahçelerine, Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirdi.  Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kirazın, Niğde'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Baş, "Hastalık ve zararlı yönden üretimi riske etmemek için tedbirimizi alıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Akdeniz meyve sineğiyle ilgili tedbir amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Birinci derecede riskli alanda değiliz ama Mersin ve Adana ile sınır olduğumuz için kontrol ve tedbir amaçlı...

Niğde´de, kiraz bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzağı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirazın yoğun olarak yetiştiği Ulukışla ilçesinde bulunan kiraz bahçelerine, Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirdi.  Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kirazın, Niğde'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Baş, "Hastalık ve zararlı yönden üretimi riske etmemek için tedbirimizi alıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Akdeniz meyve sineğiyle ilgili tedbir amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Birinci derecede riskli alanda değiliz ama Mersin ve Adana ile sınır olduğumuz için kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzak asımlarımız devam ediyor. Tuzaklardan ilaçlama zamanını tespit etmiş oluyoruz. Daha sonra ilaçlama ilanları vereceğiz. Bu sene kirazda inşallah Çin pazarına gireceğiz. Üreticimiz açısından ciddi anlamda getirisi yüksek bir pozisyon elde edilmiş olacak" dedi.<br>Elma ve patateste olduğu gibi Niğde'yi kirazda da merkez haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Asım Baş, kentte son turfanda kiraz hasadı yapıldığı için fiyatının da tatmin edici olduğunu söyledi. Baş, aynı zamanda ürünün yüksek yerlerde yetiştiği için tadı ve aromasının da güzel olduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-14 13:44:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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