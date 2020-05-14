Kaçak Avlanan 2 kişiye 7 bin TL ceza

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Niğde'de kaçak avcılık yapan 2 kişiye 6 bin 918 TL para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, fotokapan görüntülerinde Ulukışla ilçesi Horoz devlet avlağında, kaçak avlanan kişiyi tespit etti. Suçüstü yakalanan kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 6 bin 918 lira para cezası kesildi.

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