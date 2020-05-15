Niğde'de organik çilek hasadı sürüyor

<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde, Ramazan Tüzün'ün alternatif ürün olarak yetiştirmeye başladığı çileğin nisan ayında başlayan hasadı, devam ediyor.<br>10 yıl önce patatese alternatif olarak çilek ekimi yapan Ramazan Tüzün, Altunhisar´da üretilen çileklerin aromasının, Çukurova´da üretilenlerden daha kaliteli olduğunu söyledi. Tüzün "Niğde´mizde elma, patates, soğanın yanında alternatif ürün olarak çilek üzerine çalışmaya başladık. 10 yıldır çilek üretiyoruz. Çileğimiz Niğde´yi de aştı, aroması farklı. Nisan´ın 12´sinde çileğimiz çıkıyor. Nisan ayında başlayıp kasım ayına kadar Altunhisar´da çilek yetişmekteyiz. Alternatif ürün olarak, teşvik ile yapmaya başladık. İlk olarak 30 dönümlük bir arazide başladık, şimdi ise yaklaşık 10 dönümlük bir alanda yetiştiriyoruz. Geri kalan arazimizde ise farklı alternatif ürünleri deniyorum. Bunların için de frambuaz, yaban mersini, böğürtlen ve frenk üzümü var" dedi.<br>Kentte çilek reçelinin haziran ayında yapılmaya başlandığını kaydeden Tüzün, "Niğde´de Çilek hasadı nisan ayının ortalarında başlayıp kasım ve aralık ayına kadar yapılmaktadır. Kadınlar ise reçellerini haziran ayından sonra yapıyor. Çünkü haziran ayında çileklerin aroması daha iyi olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ<br>2020-05-15 16:44:13<br>

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