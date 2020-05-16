40 yılda 100 bin lira değerinde para koleksiyonu oluşturdu

<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, 14 yaşından beri tarihi para biriktiren astsubay emeklisi İsmail Aslan (54), geçen 40 yılda 100 bin TL değerinde koleksiyon oluşturdu.<br>Kent merkezinde yaşayan, bir yakınının para koleksiyonundan esinlenerek 14 yaşından beri tarihi madeni ve kağıt paraları toplayan İsmail Aslan, 6 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca koleksiyonculuğa daha çok yönelerek, kalan eksik parçaları tamamlamaya çalıştığını belirtti. Koleksiyonunda bulunan Osmanlı dönemi ve 1934'lü yıllardan kalma seri halindeki paraların yaklaşık 100 bin TL değerinde olduğunu dile getiren İsmail Aslan, bunların her birinin bir anısı olduğunu ve asla satmayı düşünmediğini vurguladı. Aslan, "Yıllar geçtikçe de para koleksiyonum çok zenginleşti ve büyüdü. Şimdi elimde yüzlerce eski madeni ve kağıt para var. Emeklerim boşa gitmedi, önemli bir birikime sahip oldum. Şimdilerde eksik olan paraları tamamlamaya çalışıyorum. Topladığım paralar, millet olarak bizlerin, yokluklarına, fakirliklerimize, sıkıntılarımıza, darbelerimize ve hatta çocukluk dönemlerimize şahitlik etti. Elime çocukluk günlerimde babamın verdiği metal paralar geçtiğinde o günlerime geri dönüyorum. Paralarımı satıp para kazanayım diye bir düşüncem de yok" diye konuştu.<br>'OSMANLI DÖNEMİNDEN PARALAR VAR'<br>Eski paraların, kuruşların, delikli paraların hepsinin ayrı ayrı hatıraları olduğunu belirten Aslan, "Ankara Kızılay'da gezerken orada koleksiyoncular vardı. Alamazdım, çünkü paramız yoktu. Heves ettim, çalıştım, harçlıklarımı biriktirip aldım. Bizden sonraki kuşaklar görsün, incelesinler diye topluyorum. Koleksiyonumda Osmanlı döneminden paralar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1,2,3,4 ve 5´inci emisyonları da ilgimi çekti, ancak onları alamıyorum çünkü çok pahalı. Ben de gücümün yettiği kadar biriktirebildiğim kadar biriktirmeye devam edeceğim. Koleksiyonculuk bir derya buna paralar da yetişmez ömür de yetmez. Bunlar bizim torunlarımıza kalacak, yani bir şekilde tarih aktarımı yapıyoruz diyebiliriz" dedi.<br>'EMEKLİLERİN İLGİLENECEĞİ BİR ŞEYLER OLMALI'<br>Serinin oluşturduğu paralar hakkında bilgi veren Aslan, şöyle konuştu:<br>"Elimde Osmanlı'dan kalma paraların yanı sıra 1934 yıllardan kalma paralarda var. Ayrıca seri olarak olanlar da var. Mesela 25 kuruş 1959´dan 1977´ye kadar, 1 liramız ise 1959 yılından 1980 arası seri olarak var. Yani 1934 yılının 100 kuruşu var. Tabii eksiklerim de var, onları tasvip edip tamamlamaya çalışıyorum. Benim gibi her emeklinin mutlaka ilgileneceği bir şeyler olmalı. Emekli oldum diye evin bir köşesinde oturmak, kahvehaneleri doldurmak bizim işimiz olmamalı." DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ<br>2020-05-16 10:25:41<br>

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