Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Ü.A´nın aracında ve F.P´nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 121 mermi, satışa hazır 152 gram metamfetamin, esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden F.B tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-16 11:45:38<br>
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