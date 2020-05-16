Kuyuya düşen horoz, kurtarıldı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de 5 metrelik su kuyusuna düşen horoz, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.<br>Merkeze bağlı beton köprü mevkiinde eni 45 santimetre olan 5 metrelik su kuyusuna horoz düştü. Horozun sahibi, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, 20 dakikalık çalışmayla horozu kuyudan çıkardı. Kurtarılan horoz, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-16 12:23:29<br>
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