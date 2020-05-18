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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 19 Mayıs Mesajı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 19 Mayıs Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurdumuza yayılmış, halkımızın azim ve kararlığıyla hep birlikte verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşılmıştır.
Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir.
Sevgili gençler, bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli görevinizdir. Kendinizi gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmeli ve geleceğe güvenle bakmalısınız. Tüm dünyada etkisini gösteren korana virüs salgınının bir an önce son bulmasını, birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla kutladığımız bayramlarımıza kavuşmayı Rabbimden diliyorum. İnanıyorum ki kurallara uyar, sosyal mesafeye dikkat edersek o güzel günlere en kısa zamanda kavuşacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve siz değerli Niğdeli hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

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