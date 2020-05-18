Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Ulukışla ilçesinde farklı tarihlerde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, toplam 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, ev, iş yeri, araç ve üzerinde yapılan aramalarda 912 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 115 kök Hint keneviri, 264 uyuşturucu hap ile bir miktar, 33 gram esrar, kokain ele ve kesici alet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 ayrı motosikletin çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada, 4 şüpheliyi gözaltına altı. Şüphelilerden Ö.A, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bor yolun üzerinde yapılan denetimler, 52 araç kontrol edildi, 204 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, kurallara uymayan 44 kişiye 24 bin 398 para cezası uygulandı, 5 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan ekipler, arana şahıslara yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 8 şüpheliden H.T, O.K, S.E, M. E. ve O.E. tutuklandı, diğer 3 şüpheli işlemlerin ardından salıverildi.

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