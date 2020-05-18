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Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

İHA

Niğde'de iki aile arasında çıkan koyun otlatma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Niğde’de iki aile arasında çıkan koyun otlatma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkez Gümüşler beldesine ait yaylada A.A., ile H.E. ve oğlu M.E. arasında koyun otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirlerine tüfekleriyle saldırmaya başladı. Olayda tüfekle yaralanan M.E. hayatını kaybetti. H.E.,C.E A. A., M.A., ve A.A. yaralandı. Yaralılar Niğde’de çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iki gruba ait tüfekleri ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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