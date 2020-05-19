Niğde´de 19 Mayıs coşkusu  

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.<br>Niğde Belediyesi tarafından organize edilen programda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı´ndan Derbent Kavşağı'na kadar kortej eşliğinde konser verdi. Vatandaşlar ise balkonlarında Türk bayrakları ve alkışlarla bayram kutlamasına eşlik etti. Daha sonra bando takımı, üstü açık otobüsle mahalleleri dolaşarak mini konserler verip, vatandaşın bayramını kutladı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-19 13:26:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.