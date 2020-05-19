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Niğde´de 19 Mayıs coşkusu  

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Niğde Belediyesi tarafından organize edilen programda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı´ndan Derbent Kavşağı'na kadar kortej eşliğinde konser verdi. Vatandaşlar ise balkonlarında Türk bayrakları ve alkışlarla bayram kutlamasına eşlik etti.  Daha sonra bando takımı, üstü açık otobüsle mahalleleri dolaşarak mini konserler verip, vatandaşın bayramını kutladı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI 2020-05-19 13:26:32

Niğde´de 19 Mayıs coşkusu  

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.<br>Niğde Belediyesi tarafından organize edilen programda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı´ndan Derbent Kavşağı'na kadar kortej eşliğinde konser verdi. Vatandaşlar ise balkonlarında Türk bayrakları ve alkışlarla bayram kutlamasına eşlik etti.  Daha sonra bando takımı, üstü açık otobüsle mahalleleri dolaşarak mini konserler verip, vatandaşın bayramını kutladı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-19 13:26:32<br>

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