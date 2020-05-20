Otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde NiğdeAksaray yolu Akçaören köyünde meydana geldi. A.S.'nin (18) kullandığı 51 AAC 860 plakalı motosikletle C.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü de Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-20 20:23:36<br>
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