Korona aşklarına engel olamadı, doktor ve asker dünya evine girdi

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de aylardır koronavirüs ile mücadelede büyük emekleri olan Plastik Cerrah Dr. Menekşe Kastomoni ve Jandarma Astsubay Enis Kozan sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.<br>Koronavirüsü nedeniyle düğünleri iptal olan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrah Dr. Menekşe Kastomoni ve Jandarma Astsubay Enis Kozan'ın nikah töreni Niğde Belediyesi Nikah Salonu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlendi. Nikah töreninde şahitler Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Seren Gören oldu. Törene yalnızca nikah şahitleri alındı. Menekşe Kastomoni, nikah sonrası yaptığı açıklamada, "Buruk bir mutluluk var. Koşullar belli. Zor günlerden geçiyoruz. Törenimizden sonra da işimizin başına döneceğiz. Bu mesleğe atılırken bunun bir yaşam tarzını ön görerek bu yola girmiştik" dedi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın çifte mutluluklar diledi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-20 23:15:44<br>

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