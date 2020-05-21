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Korona aşklarına engel olamadı, doktor ve asker dünya evine girdi

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de aylardır koronavirüs ile mücadelede büyük emekleri olan Plastik Cerrah Dr. Menekşe Kastomoni ve Jandarma Astsubay Enis Kozan sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Koronavirüsü nedeniyle düğünleri iptal olan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrah Dr. Menekşe Kastomoni ve Jandarma Astsubay Enis Kozan'ın nikah töreni Niğde Belediyesi Nikah Salonu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlendi. Nikah töreninde şahitler Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Seren Gören oldu. Törene yalnızca nikah...

Korona aşklarına engel olamadı, doktor ve asker dünya evine girdi

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de aylardır koronavirüs ile mücadelede büyük emekleri olan Plastik Cerrah Dr. Menekşe Kastomoni ve Jandarma Astsubay Enis Kozan sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.<br>Koronavirüsü nedeniyle düğünleri iptal olan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrah Dr. Menekşe Kastomoni ve Jandarma Astsubay Enis Kozan'ın nikah töreni Niğde Belediyesi Nikah Salonu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlendi. Nikah töreninde şahitler Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Seren Gören oldu. Törene yalnızca nikah şahitleri alındı. Menekşe Kastomoni, nikah sonrası yaptığı açıklamada, "Buruk bir mutluluk var. Koşullar belli. Zor günlerden geçiyoruz. Törenimizden sonra da işimizin başına döneceğiz. Bu mesleğe atılırken bunun bir yaşam tarzını ön görerek bu yola girmiştik" dedi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın çifte mutluluklar diledi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-20 23:15:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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