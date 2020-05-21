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Bakıma muhtaç halde bulunan ibibik kuşu tedavi edildi

DHA

B. Andaç ARSLANPAY/ULUKIŞLA(Niğde), (DHA)NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde bir vatandaş tarafından bakıma muhtaç halde bulunan ibibik kuşu, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından korumaya alındı. İlçeye bağlı Darboğaz Köyü'nde yerde baygın halde bulunan ibibik kuşu bulan bir vatandaş, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan kuşun tedavisi ve bakımları yapıldı. Kuş, doğal ortamına kazandırılması için Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere Kayseri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel...

Bakıma muhtaç halde bulunan ibibik kuşu tedavi edildi

<br>B. Andaç ARSLANPAY/ULUKIŞLA(Niğde), (DHA)NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde bir vatandaş tarafından bakıma muhtaç halde bulunan ibibik kuşu, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından korumaya alındı.<br>İlçeye bağlı Darboğaz Köyü'nde yerde baygın halde bulunan ibibik kuşu bulan bir vatandaş, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan kuşun tedavisi ve bakımları yapıldı. Kuş, doğal ortamına kazandırılması için Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere Kayseri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez B. Andaç ARSLANPAY<br>2020-05-21 12:03:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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