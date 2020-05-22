Niğde´nin kadın muhtarı kovboy kıyafeti ve atıyla mahalleyi geziyor

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, mahallesinde, kovboy kıyafeti giyip, bindiği atıyla dolaşıyor.<br>Merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, koronavirüs döneminde mahalle sakinlerine farklı bir atmosfer oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Somkaya, kovboy kıyafeti giyerek bindiği atıyla mahalleyi dolaşıyor. Çocukluğundan bu yana kovboy filmlerini çok sevdiğini ifade eden Muhtar Somkaya, "Nihayet bugüne kısmetmiş. Muhtar olalı 1,5 yıl oldu. Şimdi de iki 3 aydır korona denen bir şey var. Kovboy kıyafetimi giyip, mahalleli ile sosyal mesafeyi korumak ve mahallelinin evlerine kapandıkları bu günlerde, görsel bir şov yapmayı düşündüm.<br>Hem mahalleyi dolaşıyorum hem mahallelinin bir eksiği ve talepleri varsa, yetkililere iletiyorum. Geçmişte, bu dönemlerde mahallemizde dilek balonu, uçurtma şenlikleri yaptık. Şimdi ise koronavirüs nedeniyle hiçbir etkinlik yapıyoruz. Ben de atlı kovboy olmayı düşündüm" dedi.<br>'BİR İLKE İMZA ATTIM'<br>Tepkilerin çok olumlu olduğunu belirten Tuğba Somkaya, "Bir ilke imza attığımızı düşünüyorum. Mahalleli çok hoşnut karşılıyor. 'Muhtar dediğin böyle olur' diyorlar. Daha önce yaptığım öncülükler nedeniyle milenyum muhtar diyorlardı, şimdi de kovboy muhtar diyorlar. Atımla araçların giremediği ara sokaklara ve parklara giriyorum. Vatandaşa her şekilde ulaşıyorum" diye konuştu.<br>Mahalle sakinlerinden Gaminet Avcu da muhtarlarından memnun olduklarını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-22 13:02:29<br>

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