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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi

DHA

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'nin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı.  Derbent Kavşağı'nda da otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası verildi. Bazı vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki marketlerden alışveriş...

Niğde´de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'nin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı. <br>Derbent Kavşağı'nda da otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası verildi.<br>Bazı vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-23 14:56:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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