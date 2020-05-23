Niğde´de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'nin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı. <br>Derbent Kavşağı'nda da otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası verildi.<br>Bazı vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-23 14:56:59<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.