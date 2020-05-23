Niğde´de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası uygulandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'nin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapıldı. <br>Derbent Kavşağı'nda da otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası verildi.<br>Bazı vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-23 14:56:59<br>

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