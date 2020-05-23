Niğde sessizliğe büründü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Niğde’de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis bir çok noktada uygulamaya başladı. Araçla dışarı çıkan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'de, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, şehrin ana arterlerinde oluşturduğu uygulama noktalarında, sürücülerin belgelerini kontrol etti, evrakı eksik olanlar hakkında işlem başlattı. Derbent kavşağında tedbirleri ihlal iki kişiye cezai işlem uygulandı. Bazı vatandaşlar ise evlerime yakın yürüme mesafesinde bulunan marketlerde alışverişlerini yaptı.

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