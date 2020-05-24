Niğde´de lahana ekim alanı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de lahana ekim alanı arttı

DHA

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)TÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı. Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, kent genelinde yağmurun fazla olması ve koronavirüs nedeniyle talebin artması üzerine bu yıl lahana ekim alanının arttığını söyledi. Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, lahana ekim alanının 17 bin dekardan bu yıl 19 bin dekara yükseldiğini belirtti. Bu yıl yağışın çiftçiye güven verdiğini kaydeden Önal, "Geçen yıl suların az olması tarım girdilerinin yüksek olması nedeniyle ekim az olmuştu. Bu yıl ise...

Niğde´de lahana ekim alanı arttı

<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)TÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı. Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, kent genelinde yağmurun fazla olması ve koronavirüs nedeniyle talebin artması üzerine bu yıl lahana ekim alanının arttığını söyledi.<br>Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, lahana ekim alanının 17 bin dekardan bu yıl 19 bin dekara yükseldiğini belirtti. Bu yıl yağışın çiftçiye güven verdiğini kaydeden Önal, "Geçen yıl suların az olması tarım girdilerinin yüksek olması nedeniyle ekim az olmuştu. Bu yıl ise yağışların artışı ve koronavirüs nedeniyle talebin olması üretimin de artmasına neden oldu. Daha fazla kıraç vaziyette boş bırakılan araziler ekilmeye başlandı. Suyun olmadığı yerlerde bu yıl sular çıkmaya başladı. Bu sebepten dolayı ekim alanları arttı. Üretiminin fazla olduğu Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyü ile Niğde Kaynarca köylerinde de üretimin arttığını görüyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ<br>2020-05-24 13:36:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Niğde sessizliğe büründü
Niğde´de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Niğde´de otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye para ...
Niğde´nin kadın muhtarı kovboy kıyafeti ve atıyla mahalleyi geziyor
YEREL HABERLER Niğde´nin kadın muhtarı kovboy kıyafeti ve atıyla ...
Belediye İş Sendikası Başkanı Yusuf Karaca’dan Ramazan Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Belediye İş Sendikası Başkanı Yusuf Karaca’dan ...
Niğde´nin kadın muhtarı kovboy kıyafeti ve atıyla mahalleyi geziyor
YEREL HABERLER Niğde´nin kadın muhtarı kovboy kıyafeti ve atıyla ...
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den bayram mesajı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den bayram mesajı
Mahallenin 'Kovboy Muhtarı' atıyla mahalleyi geziyor
YEREL HABERLER Mahallenin 'Kovboy Muhtarı' atıyla mahalleyi geziyor
Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X