Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalanan Afganlara para cezası

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<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de, valilik binası önünde fotoğraf çekerken, polise yakalanan 2 Afganistan uyrukluya, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp, Niğde Hükümet Meydanı'nda bulunan valilik binası önünde fotoğraf çeken 2 Afgan, polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisin "Sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Neden fotoğraf çektiniz?" soruları üzerine markete çıktıklarını, manzarayı beğendikleri için fotoğraf çektiklerini söyleyen Afganlara, kısıtlamaya aykırı hareket ettikleri için para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI<br>2020-05-25 18:00:04<br>

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