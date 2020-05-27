Kovboy muhtarın atını öldürdüler

Niğde’nin İnönü Mahallesi Muhtarı 'Kovboy Muhtar' olarak da bilinen Tuğba Somkaya’nın bindiği at tüfekle vurularak öldürüldü.

Atıyla İnönü Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen Muhtar Somkaya’nın bindiği at yayıldığı arazide tüfekle vuruldu. Karnında yavrusu da ölen atın öldüğü bölgeye giden muhtar Somkaya ve atın sahibi Onur Küçük, atı öldürenlerin bulunup cezalandırılmasını istediler.

Muhtar Somkaya, "Polis ekiplerini aradık geldiler inceleme yaptılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için at yerinde değil. Sahibi beni aradı. Atı vurdular, karnında yavrusuyla birlikte maalesef öldü. Atın sahiplerine bu bölgede biri ‘atı burada görürsem vururum’ diyerek tehdit etmiş. O kişiden şüpheleniyoruz. Şikayetçi olacağız’’ dedi.

Atın sahibi Onur Küçük, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle at ile ilgilenemedim. At evimizin çok uzak yerlerine gitmezdi. Atım bu arazide yayılırdı. At sürekli gezerdi. Atı bir yere kapattığın zaman sıkıntıdan ölür. Bu atın gezmesi yayılması şart. Kim öldürdüyse bulunmasını ve hukuk önünde cezasını çekmesini istiyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.