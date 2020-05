Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği at öldürüldü

<br>Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)-NİĞDE'de, mahalle muhtarı Tuğba Somkaya'nın kovboy kıyafeti giyerek gezdiği gebe at, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.<br>Merkez İnönü Mahallesi'nde Onur Küçük'e ait dişi at, yayılması için açık araziye bırakıldı. İddiaya göre, Onur Küçük kontrol için gittiği arazide atı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede gebe olan atın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Onur Küçük atı öldürenlerin bulanarak cezalandırılması için şikâyetçi oldu.<br>Öldürülen at ile kovboy kıyafeti giyerek gezen İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya da hayvanın ölüm haberine çok üzüldüğünü, vuranların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-27 15:17:40<br>

