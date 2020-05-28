Drift yapan alkollü sürücüye 7 bin lira ceza yazıldı

Niğde’de"Drift" yapan alkollü sürücüye 7 bin 369 TL ceza ve ehliyetine 8 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Merkez NiğdeBor Yolu üzerinde bulunan Luna Park arkasında A.Z. yönetimindeki otomobilin, kendi etrafında çok sayıda döndürerek "Drift" yaptığı polis ekipleri tarafından tespit edildi. Otomobili durduran ekipler yaptıkları kontrollerde sürücünün 2.40 promil alkollü olduğunu tespit etti. A.Z’ye alkollü araç kullanmak ve drift yapmaktan 7 bin 369 TL ceza ve ehliyetine 8 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

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