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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde´de sosyal mesafeli namaz

DHA

Niğde´de sosyal mesafeli namaz

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, Cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.<br>Valilikçe merkezde uygun görülen 17 otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı. Belediye binası arkasındaki açık otoparkta kılınacak namaza vatandaşlar, maskesiz ve seccadesiz alınmadı. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara seccade dağıttı. Girişte dezenfekte edilen vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hutbede koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI<br>2020-05-29 14:55:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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