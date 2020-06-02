Niğde’de 30 kilogram kaçak tütün ali geçirildi

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Niğde'de yapılan denetimlerde, yaklaşık 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamülü satışı yapan işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde, 28 kilogram açık tütün, 3 kilogram nargile tütünü, 3860 doldurulmuş makaron, 176 puro ele geçirdi.

Kaçan tütünlere el koyulan denetimlerde, 3 işyeri ve 3 kişiye para cezaları uygulandı.

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