Silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

Niğde'de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Merkez Eskisaray Mahallesinde faaliyet gösteren E.F'ye ait işyerine silahla ateş ederek firar eden şüpheliler T. K., M. K.,F. A.,A. E. ve O.D. kovalama sonucu Sazlıca yolunda polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.